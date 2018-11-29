"مدبولى" يُنيب وزيرة التضامن للمشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى للإمارات

أناب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي؛ للتهنئة بالعيد الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي واكب ذكرى مرور 100 عام على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات؛ وذلك في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات بالقاهره مساء أمس الأربعاء.



وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي - في بيان لها اليوم الخميس- أن سفير الإمارات بالقاهرة السفير جمعه مبارك الجنيبي، كان في استقبال الوزيرة بمقر الاحتفال، حيث عبر عن شكره وتقديره لمشاركتها بالاحتفال.



ومن جانبها أشادت الدكتورة والي - خلال لقائها بالسفير الإماراتي - بعمق العلاقات المصرية الإماراتية والتعاون المستمر والمثمر بين البلدين في كل المجالات، مؤكدة الحرص على تطوير هذا التعاون.



وحضر الاحتفال عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين ونواب البرلمان، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين بالسفارات العربية والأجنبية بالقاهرة ونخبة من الشخصيات العامة.