صدور كتاب "الاقتصاد الدولى.. السياسات والتطبيقات" عن دار ناشرون

"الاقتصاد الدولي.. السياسات والتطبيقات"، عنوان الكتاب الصادر مؤخرًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ تأليف: عبد الكريم جابر شنجار العيساوي.



وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه يقدم طرحًا جديدًا في مجاله ومعلومات تشكل إضافة معرفية لطلاب علم الاقتصاد في الدراسات الأولية والعليا، إلى جانب ما يقدمه من المعرفة العلمية إلى المتخصصين في المؤسسات الحكومية في مجال رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية بعد تطرقه إلى العديد من الجوانب النظرية والتطبيقية في الاقتصاد الدولي.