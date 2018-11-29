اليوم.. مناقشة رواية "سيرة توفيق الشهير بتوتو" بنادى الكتاب

تحل الكاتبة نهى محمود، في السابعة من مساء الخميس٬ بضيافة نادي الكتاب٬ التابع للمركز الثقافي٬ بمقره الكائن بأرض الجولف٬ في حوار مفتوح حول أحدث إبداعاتها٬ رواية "سيرة توفيق الشهير بتوتو" الصادرة مؤخرًا عن مؤسسة بتانة للنشر٬ ويدير اللقاء الكاتب الروائي٬ هاني عبد المريد٬ المشرف على النادي.



و"سيرة توفيق الشهير بتوتو"، هي الرواية الرابعة لنهى محمود بعد مكعبات الرخام، وراكوشا، وهلاوس، بطلها رجل وحيد يتلصص على العالم من شرفة منزله ويفكر في ماضيه ومستقبله، تكشف الرواية من خلاله عددا من الحكايات يكون الزمن فيها وقدر الشخوص هو البطل الحقيقى، وفى الوقت نفسه تتكشف أزمة توفيق النفسية عبر فصول الرواية ويصبح مأزقه الحقيقي المواجهة.