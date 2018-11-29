القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
الثقافة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:55 ص

اليوم.. مناقشة رواية "سيرة توفيق الشهير بتوتو" بنادى الكتاب

اليوم.. مناقشة رواية
اليوم.. مناقشة رواية "سيرة توفيق الشهير بتوتو" بنادى الكتاب
نضال ممدوح
dostor.org/2415384

تحل الكاتبة نهى محمود، في السابعة من مساء الخميس٬ بضيافة نادي الكتاب٬ التابع للمركز الثقافي٬ بمقره الكائن بأرض الجولف٬ في حوار مفتوح حول أحدث إبداعاتها٬ رواية "سيرة توفيق الشهير بتوتو" الصادرة مؤخرًا عن مؤسسة بتانة للنشر٬ ويدير اللقاء الكاتب الروائي٬ هاني عبد المريد٬ المشرف على النادي.

و"سيرة توفيق الشهير بتوتو"، هي الرواية الرابعة لنهى محمود بعد مكعبات الرخام، وراكوشا، وهلاوس، بطلها رجل وحيد يتلصص على العالم من شرفة منزله ويفكر في ماضيه ومستقبله، تكشف الرواية من خلاله عددا من الحكايات يكون الزمن فيها وقدر الشخوص هو البطل الحقيقى، وفى الوقت نفسه تتكشف أزمة توفيق النفسية عبر فصول الرواية ويصبح مأزقه الحقيقي المواجهة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 3 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

منذ 3 شهر

الولى.. الشخصيات الحقيقية لأبطال مصطفى حسين

منذ 3 شهر

تمثال فاتن حمامة ينتظر قرار «الثقافة» بوضعه فى الأوبرا

الآن

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر تصام سيارتين بالوادى الجديد

اتهام إيفانكا ترامب بخرق "قوانين فيدرالية"

أسعار الخضار اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"

ads
الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

أمريكا تنصف ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎