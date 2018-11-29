اليوم.. إطلاق حملة "شباب ضد التحرش"

في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حملة "شباب ضد التحرش"؛ وذلك في ضوء الجهود المبذولة من الوزارة المصرية لمحاربة التحرش في مصر، اليوم الخميس، بمركز شباب الجزيرة.



وحملة "شباب ضد التحرش" يتم إطلاقها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، وهي حملة وطنية يتم تنفيذها في 12 محافظة كمرحلة أولى، وتستهدف الحد من ظاهرة التحرش من خلال تحفيز تغيير سلوك الرجال والنساء والشباب والفتيات تجاه قضية التحرش، والهدف من ذلك خلق بيئة آمنة للجميع وخاصة الفتيات والنساء في مصر من خلال تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين، واحترام حرية الأشخاص، بالإضافة إلى التنويه أن التحرش يعد جريمة وفقا للقوانين المصرية.



ويلقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة افتتاحية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات مصرية أخرى ومنظمات دولية، ويشمل الحدث معرضًا لمنظمات المجتمع المدني المعنية بملف مواجهة التحرش، وحفل غنائيًا للفنانة يسرا الهواري، وفريق "مسار إجباري"، والفنانة فاطمة عادل، وفريق "بهججة"، والفنانة شرين عبده، وذلك في الثالثة من عصر اليوم الخميس٬ بمركز شباب الجزيرة.