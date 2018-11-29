اليوم.. عرض فيلم "مملكة السماء" بمكتبة الإسكندرية

تستقبل قاعة العرض الجماعي الأولى٬ بمكتبة الفنون والوسائط المتعددة (B3)٬ التابعة لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من ظهر اليوم الخميس٬ عرض للفيلم الروائي التاريخي "مملكة السماء" للمخرج الأمريكي٬ ريدلي سكوت.



وتدور أحداث الفيلم أثناء الحروب الصليبية المسيحية خلال القرن الثاني عشر الميلادي، وهي قصة الحداد "باليان" من قرية فرنسية يرحل إلى القدس للمشاركة في المعارك التي دارت بين المسيحيين والمسلمين في محاولات استرداد المسلمين للمدينة بقيادة صلاح الدين الأيوبي في حروبه لاسترجاع المدينة التي احتلها الصليبيين.



يذكر أن النجم المصري خالد النبوي٬ والفنان السوري غسان مسعود شاركا في بطولة الفيلم.