الليلة.. حفل فرقة "سلسبيل النغم" بقصر الأمير بشتاك

يٌقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز في السابعة مساء اليوم الخميس، حفل فني لفرقة "سلسبيل النغم" للموسيقي والإنشاد.



ويتضمن برنامج الحفل باقة من أغاني الإنشاد الديني وأخرى من زمن الفن الجميل، منها: "عليك سلام الله"، ألحان محمد الكحلاوي، و"ياحلاوة الدنيا"، ألحان زكريا أحمد٬ غناء إيمان رأفت، و"لجل النبي"٬ و"مابيسألش عليا أبدًا"٬ ألحان محمود الشريف٬ و"حياتك يا حبيبي" غناء أحمد عبد الله، و"الله مالي غير محمد"، ألحان طارق فؤاد، غناء حسن سليمان.



الجدير بالذكر أن فرقة "سلسبيل النغم" تأسست منذ 15 عاماَ بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الأصيل من الاندثار وهي تدمج بين الموسيقي العربية والإنشاد الديني، الحفل بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عبد الله.