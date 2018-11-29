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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:53 ص

روسيا تحذر من هجوم كيماوى لـ"داعش" فى سوريا

روسيا تحذر من هجوم
روسيا تحذر من هجوم كيماوى لـ"داعش" فى سوريا
وكالات
dostor.org/2415375

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسلحين يعدون لهجوم كيماوي على مقاتلين مدعومين أمريكيا في شرق سوريا، حسب ما أوردت أسوتشيدبرس.

وأضافت في بيان، أنها علمت من مصادر استخبارية متعددة أن مسلحين من داعش يقومون بتزويد مدافع هاون بعناصر كيماوية قتالية استعدادا للهجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

كما ذكر البيان، أن المسلحين يعتزمون شن هجوم على بلدة هجين في محافظة دير الزور شرق البلاد، من مواقع تتواجد بها وحدات الجيش السوري أملا في استفزاز ضربة مضادة أميركية على مواقع القوات الحكومية.

وقالت الوزارة، إنها سترسل وحدة حماية ضد الأسلحة الكيماوية إلى المنطقة لمراقبة الوضع.

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