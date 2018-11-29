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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:24 ص

الديمقراطيون يختارون "بيلوسى" لرئاسة مجلس النواب الأمريكى

الديمقراطيون يختارون
الديمقراطيون يختارون "بيلوسى" لرئاسة مجلس النواب الأمريكى
وكالات
dostor.org/2415372

اختار الديمقراطيون في مجلس النواب، نانسي بيلوسي لتكون الرئيس القادم للمجلس؛ بحسب ما ذكرت رويترز.

وما زالت "بيلوسي"، 78 عاما، في حاجة لانتخابها رسميًا من المجلس بكامل أعضائه في تصويت يجرى أوائل يناير، وتولت "بيلوسي" رئاسة مجلس النواب في الفترة من يناير 2007 وحتى يناير 2011 وهي حاليًا زعيمة الديمقراطيين في المجلس.

وتناور مجموعة صغيرة العدد من الديمقراطيين لحرمانها من الفوز بالمنصب في ذلك التصويت.

وفاز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات التي جرت الشهر الحالي في حين احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

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