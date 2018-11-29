أمريكا تهدد بفرض رسوم على السيارات الواردة من الصين

أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسفها لغياب إصلاحات صينية في مجال السياسة التجارية، مهددة بفرض رسوم على السيارات المستوردة من العملاق الآسيوي.



وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر في بيان: "في الوقت الحاضر، لم تأت الصين إلى طاولة المفاوضات بمقترحات تهدف من خلالها إلى إصلاح كبير" لممارساتها التجارية.



كما ندد لايتايزر بالرسوم الجمركية الصينية بنسبة 40% المفروضة على السيارات الأمريكية، قائلًا إن "هذا أكثر من معدل 15% الذي تفرضه الصين على شركائها التجاريين الآخرين".



وأضاف أنه "وفقًا لطلب من الرئيس دونالد ترامب، سأدرس كل الأدوات المتاحة لتحقيق المساواة في الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات".



لكن واردات السيارات الصينية لا تمثل سوى حصة هامشية من إجمالي واردات السيارات في الولايات المتّحدة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت من المرتقب أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في بوينس ايرس نهاية الأسبوع.