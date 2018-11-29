اليوم.. انطلاق حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40

يقام اليوم الخميس، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعون داخل دار الأوبرا المصرية، بالإضافة لحفل توزيع الجوائز للأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، ومن المتوقع حضور عدد ضخم من نجوم الفن.



يذكر أن العديد من الأفلام المصرية والأجنبية شاركت بالمهرجان منها فيلم "ليل خارجي" والزرافة لا أحد هناك"، و"جريمة الأيموبيليا"، و"Private war"، وقد بدأ المهرجان يوم 20 نوفمبر الماضي، في حفل افتتاح شهد حضور العديد من الفنانين منهم يسرا، وأمينة خليل، ومحمد رمضان، وإنجي المقدم.