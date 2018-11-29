ولى العهد السعودى يصل الأرجنتين للمشاركة فى "قمة العشرين"

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، وبصحبته وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.



وكان في استقبال ولي العهد في مطار العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس وزير خارجية الأرجنتين خورخي فوري.



ويضم الوفد الرسمي لولي العهد عدد من الأمراء والوزراء، بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان.



ووصل ولي العهد السعودي إلى الأرجنتين، قادما من تونس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.



وبدأ محمد بن سلمان جولته، الخميس الماضي، وشملت حتى الآن كلا من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.