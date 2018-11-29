أسعار الأسماك اليوم.. "البلطى" بـ30 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، في سوق العبور، استقرارًا لبعض الأنواع.



وتراوح سعر كيلو سمك البلطي بين 25 و30 جنيهًا، فيما سجل قشر البياض أسعارًا تبدأ من 29 إلى 35 جنيهًا، وبلغ سعر فيليه البلطي بين 30 و70 جنيهًا.



وسجل متوسط سعر سمك البياض البلدي 35 جنيهًا، أما البلطي الأسواني فبلغ 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا، وسمك الوقار بين 40 و70 جنيهًا.



ووصل سعر الجمبري المجمد إلى 150 جنيهًا، والقراميط 20 جنيهًا، والمكرونة السويسي 60 جنيهًا، والمكرونة الخليجي 40 جنيهًا، وتراوح سعر البوري الممتاز بين 24 و30 جنيهًا.



وتراوح سعر سمك كاليماري بين 70 و100 جنيه، فيما بلغ سعر السردين المجمد بين 15 و25 جنيهًا، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 23 و27 جنيهًا.