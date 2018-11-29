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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:16 ص

بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"

بالصور.. سعاد ماسى
حسن أمين
dostor.org/2415332

أحيت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، حفلا غنائيا مساء أمس الأربعاء على مسرح الماركي بكايرو فيستفيال، وسط حضور جماهيري كبير، في أولي حفلات مشروع The Orchestral Selections المقدم من "صوت ميوزيك".

وتغنت سعاد ماسي بمجموعة من أجمل أغانيها بتوزيع موسيقى جديد، بالتعاون مع الموسيقار جورج قتله.

وافتتحت سعاد ماسي الحفل بأغنية يا قلبي، ثم غنت غير أنت، ومسك الليل، ودار جدي، وطليت ع البير.

وفاجأت ماسي، جمهورها بغناء قصيدة شاعر الأرض محمود درويش والتي تحمل اسم أجمل حب، كما غنت لأول مرة أغنية سلام باللغة العامية، والتي تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير، مع النجمة الجزائرية بالتصفيق الحاد والصيحات، كما حرصت على تقديم مفاجئتها الأخيرة بغناء قصيدة اقرأ سلامي على من لا أسميه، للشاعر بهاء الدين زهير.

واختتمت سعاد حفلها بأغنية زوروني كل سنة مرة، وسط حالة من السعادة بين جمهورها التي شكرته على الحضور. ومحمود يوسف منظم الحفل وشركة صوت ميوزيك.

بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"
بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"
بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"
بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"
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