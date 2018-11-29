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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:08 ص

ميسى يلحق بليفاندوفسكى فى صدارة هدافين أوروبا

ميسي
ميسي
وكالات
dostor.org/2415326

لحق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ الألماني في صدارة ترتيب هدفي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وسجل "ميسي" هدف فريقه الأول في مرمى مضيفه إيندهوفن الهولندي (2-1)، وعزز بذلك موقعه في المركز الثاني في سجل أفضل هدافي المسابقة برصيد 106 أهداف، لكن الفارق لا يزال كبيرا مع المتصدر، غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صاحب 121 هدفا.

واستفاد لاعبان من هذه الأمسية للصعود إلى المركز الثالث بأربعة أهداف لكل منهما، هما الفرنسي أنطوان جريزمان مسجل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد الإسباني في مرمى موناكو الفرنسي (2-صفر)، والبرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، مسجل الهدف الثاني في مرمى ليفربول الإنجليزي (2-1).

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