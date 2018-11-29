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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:04 ص

قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة

قرصنة البيانو الوحيد
قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة
وكالات
dostor.org/2415323

استولى رجل أعمال فلسطيني على بيانو غزة الوحيد زاعما أنه يملكه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من عرضه للجمهور بعد ترميمه وإصلاحه.

وقال معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في غزة، إن رجل الأعمال قدم إلى المبنى يوم الأربعاء، ونقل البيانو. ويخشى المعهد أن يكون البيانو بذلك قد فقد وأخرس مرة أخرى. حسب رويترز.

تبرعت اليابان بالبيانو لوزارة الثقافة الفلسطينية منذ 20 عاما. وكادت الآلة الموسيقية أن تدمر بالكامل في غارة جوية عام 2014 أصابت مسرحا مهجورا كان البيانو مخزنا به. وأعاد خبراء أجانب ترميم البيانو، وعزف عليه فنان ياباني في حفل موسيقي هذا الأسبوع.

وقال رجل الأعمال سعيد حرزالله، إنه اشترى العقار عام 2011 "بكل ما فيه، ويشمل ذلك البيانو".

واتهم فايز السرساوي، المسؤول بوزارة الثقافة، رجل الأعمال "بالقرصنة".

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