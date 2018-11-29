نرويجى يقضى على آمال الأمريكيين فى الشطرنج

حافظ النرويجي ماغنوس كارلسن، الأربعاء، على لقب بطولة كأس العالم للعبة الشطرنج، بعدما هزم منافسه الأمريكي، فابيانو كاروانا، في سلسلة مباريات ماراثونية استمرت 3 أسابيع.



وأفادت "سكاي نيوز" بأن كارلسن (28 عاما)، حامل اللقب 3 مرات، فاز في ثلاثة أشواط من أصل أربع، ضمن مباراة إضافية كانت المواجهات فيها حاسمة، وبعد مباريات عدة بدأت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، وانتهت كلها بالتعادل.



وخلال هذه الأشواط السريعة، حسم كارلسن أول شوطين، وكان متقدما في الشوط الثالث، إلا أن كاروانا (26 عاما) انسحب بعدما بدا على نحو متزايد أن منافسه النرويجي سيفوز.



وقبل الأربعاء، واجه كارلسن كاروانا في 12 مباراة على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لكنها انتهت بالتعادل.



وحسب قواعد اللعبة، إذا لم يكن هناك فائز في السلسلة الأولى من المباريات النهائية، فسيتم اللجوء إلى مواجهة حاسمة تتكون من جولات صغيرة.



ويلقب كارلسن بـ"موزارت الشطرنج" لإبداعه في هذه اللعبة، وتشبيها له بالموسيقي النمساوي المبدع، فولفغانغ أماديوس موزارت.



وأقيمت البطولة النهائية وسط العاصمة البريطانية لندن، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم خداع أي شخص، وللحفاظ عليها "نظيفة من أي عملية غش".



وبهذا الفوز، قضى اللاعب النرويجي على آمال الأمريكيين الذين رغبوا في رؤية أول بطل أمريكي في هذه اللعبة منذ بوبي فيشر عام 1972.