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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:54 ص

صديقة دى خيا تحسم قراره بالبقاء فى مانشستر يونايتد

صديقة دى خيا تحسم
وكالات
dostor.org/2415315

يبدو أن الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقتنع بتجديد عقده مع النادي بفضل الجماهير وصديقته الحسناء مطربة البوب.

واقترب حارس مرمى إسبانيا الأول من توقيع عقد جديد يحصل بموجبه على 300 ألف إسترليني في الأسبوع، خاصة وأن مدربه جوزيه مورينيو أصر على بقائه.

ورغم اقتناعه؛ إلا أن الحارس البالغ عمره 28 عامًا الموجود في أولد ترافورد من 2011 لم يوقع العقد حتى الآن.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفننيغ نيوز"، أن الجماهير وصديقة دي خيا كانا سببًا في اقتناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث بدا عليه التأثر الشديد بالدعم الجماهيري الكبير وكذلك نصائح صديقته إيدورن جارسيا.

وعاش دي خيا منفصلًا عن صديقته طوال علاقتهما التي استمرت ثماني سنوات لكنها قررت الاستقرار معه هذا العام، حيث تفرغت للغناء في بلدها إسبانيا وظهرت في مسابقة "يوروفيجن" للغناء عام 2015 وتشارك في لجنة تحكيم برنامج مواهب شهير في إسبانيا على غرار "أراب جوت تالنت".

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