ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

جرت الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء وأعطت عدة متأهلين جدد وفرق غادرت المسابقة بشكل نهائي.



وتمكن حامل اللقب ريال مدريد من ضمان تواجده في دور 16 متصدرًا المجموعة بعد فوزه على روما 2-0 والذي رافقه بدوره لدور 16.



ولا تزال 4 مقاعد تنتظر الجولة الأخيرة فيما الصراع مستمر أيضًا على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي في عدة مجموعات.



وبلغت 3 أندية إسبانية ومثلها من ألمانيا دور 16، فيما ضمن فريقان من إنجلترا وإيطاليا التأهل وفريق واحد من كل من البرتغال وهولندا.



الأندية التي ضمنت التأهل لدور الـ16

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وروما ويوفنتوس وبايرن ميونخ وشالكة وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأياكس وبورتو.



الأندية التي ضمنت اللعب في الدوري الأوروبي.



فالنسيا وبنفيكا وكلوب بروغ.



الأندية التي خرجت من المسابقة

يونغ بويز وأيك أثينا وموناكو وآيندهوفن



وفيما يلي ترتيب المجموعات بعد 5 جولات:



المجموعة الأولى:

1- أتلتيكو مدريد: 12 نقطة.



2- بروسيا دورتموند: 10 نقاط.



3- كلوب بروغ: 5 نقاط.



4- موناكو: 1 نقطة.



المجموعة الثانية

1- برشلونة: 13 نقطة.



2- توتنهام: 7 نقاط.



3- إنتر ميلان: 7 نقاط.



4- آيندهوفن: نقطة.



المجموعة الثالثة:

1- نابولي: 9 نقاط.



2- باريس سان جيرمان: 8 نقاط.



3- ليفربول: 6 نقاط.



4- النجم الأحمر: 4 نقاط.



المجموعة الرابعة

1- بورتو: 13 نقطة.



2- شالكة 04: 8 نقاط.



3- جالاتا سراي:4 نقاط.



4- لوكوموتيف موسكو: 3 نقاط.



المجموعة الخامسة

1- بايرن ميونخ: 13 نقطة.



2- أياكس: 11 نقطة.



3- بنفيكا: 4 نقط.



4- أيك أثينا: 1 نقطة.



المجموعة السادسة

1- مانشستر سيتي: 10 نقط.



2- ليون: 7 نقط.



3- شاختار دونيسك: 5 نقط.



4- هوفينهايم: 3 نقط.



المجموعة السابعة

1- ريال مدريد: 12 نقطة.



2- روما: 9 نقط.



3- فيكتوريا بلزن: 4 نقط.



4- سيسكا موسكو: 4 نقط.



المجموعة الثامنة:

1- يوفنتوس: 12 نقطة.



2- مانشستر يونايتد: 10 نقط.



3- فالنسيا: 5 نقط.



4- يونغ بويز:1 نقطة.