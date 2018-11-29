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حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:58 ص

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر تصام سيارتين بالوادى الجديد

بالأسماء.. مصرع وإصابة
بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر تصام سيارتين بالوادى الجديد
محمد علي مهدي
dostor.org/2415311

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 10 آخرين، في حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص بطريق "بلاط – موط"، بمركز الداخلة بالقرب من قرية الشيخ والي.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من قسم شرطة الداخلة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة وأخرى نقل ثقيل بمركز الداخلة.

وبعد الفحص تبين مصرع كل من، إسماعيل أحمد محمود، 45 سنة، مقيم بديروط، ومحمد سيد عبد الحسيب، 36 سنة، القلمون، ومحمد عثمان عكاشة، 25 سنة، مقيم بدخلو، وفتحية حامد سيد، 25 سنة، وجيهان جمال الدين حسين، 45 سنة، معلمه بمدرسة موط المهنية.

وإصابة كل من، زينب محمود عبد العال، 31 سنة، وجمال حامد سيد، 35 سنة، وإسراء مجدي عبد الحي، 21 سنة، والزهراء نصر رفاعى، 28 سنة، ومدى محمد محمود، 25 سنة، ومحمود شعبان كمال الدين، 28 سنة، وعبد الله سفينة أحمد 52 سنة، وفاطمة منصور عبد الله 58 سنة، ومنال محمود على 28 سنة، وهاني عيد على، 25 سنة، وجميعهم من مركز الداخلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج وجاري تحرير محضر بالحادث.

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر تصام سيارتين بالوادى الجديد
بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر تصام سيارتين بالوادى الجديد
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