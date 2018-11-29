شاهد.. ملخص لمسات محمد صلاح فى مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

انتهت قمة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وباريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، بهزيمة لفريق ليفربول، بنتيجة 2 /1.



وحاول الفرعون المصري محمد صلاح قيادة ليفربول للفوز في المباراة، لكن باريس سان جيرمان استطاع الانتقام من ليفربول بعد الهزيمة منه في المباراة الماضية، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وظهر محمد صلاح بمستوى جيد خلال المباراة، على الرغم من أنه لم ينجح في قيادة فريقه للفوز بالمباراة او حتى الحفاظ على التعادل والاقتراب من التأهل في المباراة.



ونقدم مخلص لأهم لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ملخص كامل لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا.





مخلص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان 2 -1.





نتيجة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.





أهم لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان.





شاهد ملخص مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا.



