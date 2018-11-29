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فن
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 01:27 ص

بالصور.. وزيرة الثقافة تشاهد عرض "الحكاية روح" بمسرح الحديقة الدولية

بالصور.. وزيرة الثقافة
حسين الجندي
dostor.org/2415309

شاهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عرض "الحكاية روح"، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لذوي القدرات الخاصة والتى تديرها الفنانة وفاء الحكيم والتابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وأكدت وزير الثقافة، أنه بعد مرور خمسة أشهر على تدشين هذا المسرح النوعى تحول إلى مركز لتأهيل أبطال الإرادة من ذوي القدرات الخاصة بعد التقدم الملحوظ في حالات عدد من الأطفال، مشيرة إلى أهمية دور الفنون في تأهيلهم ودمجهم بشكل طبيعي في المجتمع، مشددة على ضرورة إعادة صياغة صالة المسرح وخدماته بما يتناسب مع الغرض الذى خصص له.

كما أشادت بالعرض الذى يبث الطاقة الإيجابية فى النفوس ويدعو إلى تخطى الصعاب ويتناول سيرة عدد من العباقرة المصريين من ذوى القدرات الخاصة الذين نجحوا بالعزيمة وقوة الإرادة فى تجاوز الصعاب وتحقيق النجاح، وهم: سيد مكاوي، وعمار الشريعى، وطه حسين.

وكانت قد تفقدت وزيرة الثقافة معرضًا لنتاج فصول الفنون التشكيلية التابعة للمسرح قبل بداية العرض الذى جاء فى معالجة درامية مزجت الحوار بالأداء الحركى والموسيقى والغناء وصاحبه ترجمة بلغة الإشارة ويعد الثاني للفرقة الذي تقوم ببطولته ممثلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن عرض "الحكاية روح"، بطولة رحمة، وإيناس نور، ووائل أبو السعود، وماهر محمود، وألحان أحمد الناصر، واستعرضات شريف فؤاد، وديكور محمد هاشم، وإضاءة عز حلمي، وتأليف وأشعار مصطفى زيكو، ومن إخراج محمد متولي.

بالصور.. وزيرة الثقافة تشاهد عرض "الحكاية روح" بمسرح الحديقة الدولية
بالصور.. وزيرة الثقافة تشاهد عرض "الحكاية روح" بمسرح الحديقة الدولية
بالصور.. وزيرة الثقافة تشاهد عرض "الحكاية روح" بمسرح الحديقة الدولية
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