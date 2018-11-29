فيديو.. تعليق يورجن كلوب على هزيمة ليفربول من باريس سان جيرمان

أعرب يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بسبب الهزيمة من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، لافتًا إلى أنهم واجهوا ضغطًا كبيرًا خلال المباراة.



وأضاف "كلوب"، في تصريحاته، عقب المباراة: "ليفربول حاول وحاول كثيرًا، ولكن كان علينا أن ندافع، وأصبحت لدينا فرص حتى قبل أن تسجل باريس هدفها الأول، لكننا وجهنا ضربة جزء قبل نهاية الشوط الأول من المباراة كانت مؤثرة جدًا.



وتابع: "في الشوط الثاني حاولنا العودة وكانت لدينا فرص للعودة، ونجحنا في تسجيل هدف، لكن في النهاية يعلم الجميع ما حاول الخصم فعله لتضيع الوقت مثلما فعل نيمار، بالإضافة إلى الأخطاء الكثيرة خلال المباراة".



واختتم: " في النهاية علينا أن ننسى هذه المباراة ونفكر في المباريات القادمة لأن هذا هو الأهم".



