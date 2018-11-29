القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
سياسي
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:30 ص

تفاصيل اجتماع المفصولين من الوفد للرد على قرارات "أبو شقة"

أبوشقة
أبوشقة
إسلام نصير
dostor.org/2415305

عقد عددًا من قيادات حزب الوفد، المتظلمين على نتيجة انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتي تم إجرائها يوم 9 نوفمبر الماضي، اجتماعًا أمس الأربعاء، والذي وصفوه باجتماع الهيئة العليا المنتخبة في 27 مايو 2015، والتي تستمر ولايتها طبقًا للائحة الحزب حتى 26 مايو 2019.

وحضر الاجتماع كلا من، "ياسر قورة وشريف حمودة وطلعت السويدي وحاتم الأعصر وعلاء غراب وأمين راضي وأيمن عبد العال واللواء محمد الحسيني ومحمد الشريف وفتحي مرسي ومحمود خلف ومحمد إبراهيم وصابر عطا وأشرف العاصي".

وحسب البيان الصادر من القيادات الوفدية المتظلمة على انتخابات الهيئة العليا، انتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها إلغاء القرار الصادر من رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، بفصل النائب محمد فؤاد؛ وذلك لمخالفته نص المادة الـ5 من اللائحة ومخالفته التفويض الصادر لرئيس الحزب من الهيئة العليا.

كما قرر القيادات المفصول عدد منهم من الحزب، إسناد مشروع قانون منع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية ورئاسة ووكالة أي لجنة نوعية بمجلس النواب للنائب محمد فؤاد بعد استيفاء شروط تقديم القانون، كما ناقش الاجتماع الشكوي المقدمة ضد كلا من، طارق سباق وطارق تهامي وسفير نور بضمهم لدعوى سحب الثقة منهم وإسقاط عضويتهم من حزب الوفد حسب تعبيرهم.

تفاصيل اجتماع المفصولين من الوفد للرد على قرارات "أبو شقة"
اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 5 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 5 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 8 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 8 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 8 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

جورج بهجورى يروى لـ«الدستور» حكاياته مع الكبار

أول مذيعة كرة فى مصر: "بدأت العمل وأنا فى تالتة ثانوى"

الموهوب.. فتى أحلام يوسف شاهين الأخير: أكثر شىء نتذكره عنه شتائمه لنا

ads
الأكثر قراءة

فيديو.. تعليق يورجن كلوب على هزيمة ليفربول من باريس سان جيرمان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

الهلالي للمصريين: ليه عايزين بناتكم يشعروا بالنقص أمام بنات أوروبا بسبب الميراث؟"

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

فيديو.. تعليق يورجن كلوب على هزيمة ليفربول من باريس سان جيرمان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

الهلالي للمصريين: ليه عايزين بناتكم يشعروا بالنقص أمام بنات أوروبا بسبب الميراث؟"

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

أمريكا تنصف ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎