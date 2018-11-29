تفاصيل اجتماع المفصولين من الوفد للرد على قرارات "أبو شقة"

عقد عددًا من قيادات حزب الوفد، المتظلمين على نتيجة انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتي تم إجرائها يوم 9 نوفمبر الماضي، اجتماعًا أمس الأربعاء، والذي وصفوه باجتماع الهيئة العليا المنتخبة في 27 مايو 2015، والتي تستمر ولايتها طبقًا للائحة الحزب حتى 26 مايو 2019.



وحضر الاجتماع كلا من، "ياسر قورة وشريف حمودة وطلعت السويدي وحاتم الأعصر وعلاء غراب وأمين راضي وأيمن عبد العال واللواء محمد الحسيني ومحمد الشريف وفتحي مرسي ومحمود خلف ومحمد إبراهيم وصابر عطا وأشرف العاصي".



وحسب البيان الصادر من القيادات الوفدية المتظلمة على انتخابات الهيئة العليا، انتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدد من القرارات من بينها إلغاء القرار الصادر من رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، بفصل النائب محمد فؤاد؛ وذلك لمخالفته نص المادة الـ5 من اللائحة ومخالفته التفويض الصادر لرئيس الحزب من الهيئة العليا.



كما قرر القيادات المفصول عدد منهم من الحزب، إسناد مشروع قانون منع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية ورئاسة ووكالة أي لجنة نوعية بمجلس النواب للنائب محمد فؤاد بعد استيفاء شروط تقديم القانون، كما ناقش الاجتماع الشكوي المقدمة ضد كلا من، طارق سباق وطارق تهامي وسفير نور بضمهم لدعوى سحب الثقة منهم وإسقاط عضويتهم من حزب الوفد حسب تعبيرهم.