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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:29 ص

شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أهداف مباراة
شاهد.. أهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوربا
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خسر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، أمام نظيره باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك صلاح في التشكيل الأساسي لفريقه؛ إلا أنه لم ينجح في تسجيل الأهداف أو مساعدة فريقه في التغلب على الفريق الفرنسي.

ونقدم ملخص لأهداف المباراة النارية التي كانت بين الفريقين بعد نجاح فريق باريس سان جيرمان في الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

أهداف المباراة النارية بين ليفربول وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوربا.

شاهد فيديو لأهداف مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري الأبطال.



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