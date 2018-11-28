"محاربة السياسات الطائفية" على مائدة ثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء تضمنت محاضرة بعنوان "محاربة السياسات الطائفية والمذهبية والدينية والإرهابية" ألقاها الشيخ صفوت إسماعيل إمام وخطيب بمديرية الأوقاف بمدرسة الشهيد محمود ناجى بالطور العاصمة، وذلك بحضور عدد من طلاب المدرسة، تحدث خلالها عن الطائفية من حيث التعريف والمفهوم، كما تطرق لمعنى فئة وجماعة، مؤكدا أن المذهبية مرادف للطائفية، وأن الخلاف بينهما يجب أن لا يؤدى للمحاربة بل للحب والتفاهم.



كما عقد الفرع ورشة مواهب لرسوم الأطفال بمدرسة طه حسين الابتدائية بالطور بعنوان "مجسم عروسة المولد" بمشاركة عدد من تلاميذ المدرسة، باستخدام ورق البريستول والفوم الملون والألوان الفلوماستر لتصميم نموذج لعروسة المولد، تعبيرًا عن الفرحة بالمولد النبوى الشريف وتنمية واكتشاف الموهوبين والنابغين.