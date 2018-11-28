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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:35 م

مقتل 12 إرهابيًا جراء قصف التحالف الدولى مقار "داعش" شرقى الفرات

مقتل 12 إرهابيًا
محمد عمر
dostor.org/2415293

قصفت طائرات التحالف الدولي مقار تنظيم داعش، اليوم الأربعاء، ما أسفر عنه قتل 12 إرهابيا على الأقل بينهم سجناء في منطقة الكشمة عند ضفة الفرات الشرقية بسوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيانه اليوم الأربعاء، أن طائرات التحالف الدولي استهدفت منازل في منطقة الكشمة ضمن الجيب الخاضع لسيطرة داعش عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

واستهدفت طائرات التحالف منازل استولى عليها داعش في وقت سابق، وحولها إلى مقرات له، وذلك في منطقة الكشمة القريبة من الشعفة، ما تسبب بقتل 12 شخصًا على الأقل، من ضمنهم 5 سجناء على الأقل و3 من عناصر داعش من حراس المقرات، فيما لم تعلم إلى الآن هوية بقية من قضوا في الاستهداف.

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