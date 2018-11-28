15 شاعرًا فى ملتقى الحرية بمركز إبداع الإسكندرية.. 9 ديسمبر المقبل

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ملتقى الحرية الشعرى الشهري بقاعة سيد درويش، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء الأحد الموافق 9 ديسمبر المقبل.



ويحل كل من الشعراء تامر أنور، وحامد عبده حامد، وخالد عاطف أبو العزم، ورشا زقيزق، وسعدية خليفة، وسماح مشعل، وشلبى عبد الحميد، وشهدان الغرباوى، وصادق أمين، وعمرو التركى، وعبد المنعم سالم، ومحمد خميس، ومنال يوسف، ونور الدين الشريف، ووليد منصور، ضيوفا في الملتقى الذي يقدمه الشاعر حسنى منصور.

