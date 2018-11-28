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مصر
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:10 م

سفير بريطانيا يشارك فى إفطار عمل نظمته غرفة التجارة المصرية

سفير بريطانيا يشارك
ألفت الكحلي
dostor.org/2415285

شارك السفير طارق عادل سفير مصر في لندن والسفير "جيفري آدمز" سفير بريطانيا في القاهرة، والنائب "جيفري دونالدسون"، مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية لتعزيز التجارة مع مصر، في إفطار عمل نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية.

وحضر إفطار العمل رئيس وأعضاء جمعية الأعمال المصرية البريطانية التي تقوم بزيارة إلى لندن خلال الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ نوفمبر الجاري، ويترأسها وزير المالية، كما شارك في الاجتماع حوالي 170 شخصًا ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري والبريطاني والمهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وفي كلمته أمام الحضور، استعرض السفير طارق عادل أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مبرزًا الإنجازات التي تحققت في إطاره خلال الأعوام الأربعة الأخيرة والتي انعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذا فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار المصرية، موضحًا كذلك أهمية إبرام اتفاق تجاري جديد بين البلدين يراعي مصالحهما ويحكم علاقاتهما التجارية بعد إتمام عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، أكد السفير طارق عادل على ضرورة رفع الحظر المفروض من جانب بريطانيا على السفر إلى مطار شرم الشيخ، وذلك حتى تعود معدلات السياحة البريطانية لمصر لسابق عهدها، خاصة مع الارتفاع في أعداد السياح البريطانيين إلى مصر خلال العام الجاري، والذي يتوقع أن يصل إلى ٤٥٠ ألف سائح بريطاني بنهاية العام الجاري.

من جانبه، أبدى السفير البريطاني جيفري آدامز إعجابه بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لمس بوضوح خلال الأسابيع القليلة التي قضاها في مصر حتى الآن عزم القيادة السياسية وإصرار الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، مؤكدًا كذلك أن هناك اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة من جانب بريطانيا وأنهم يعملون على تدعيم جهود الدولة المصرية للإصلاح في هذين القطاعين والذين يقعان على رأس أولويات الدولة المصرية.

ونوه جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني لمصر إلى إصرار بريطانيا على الاستمرار في تصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر وتنويع استثماراتهم في قطاعات مختلفة، موضحًا أنه قام بقيادة تسع بعثات تجارية بريطانية إلى مصر في هذا الصدد، وأنه سيواصل القيام بهذا الدور في تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية بين البلدين بالتعاون مع السفارتين في لندن والقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة جديدة إلى مصر يوم السبت القادم.

ودارت أسئلة الحضور حول رؤية السفيرين والمبعوث التجاري البريطاني لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا، حيث اتفق المتحدثون الثلاث على أهمية زيادة وتنويع الاستثمارات البريطانية في مصر وضرورة تشجيع الشركات من إسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز على الاستثمار في مصر، وكذا العمل على وصول الاستثمارات إلى مختلف المحافظات المصرية.

سفير بريطانيا يشارك فى إفطار عمل نظمته غرفة التجارة المصرية
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