أمانة مستقبل وطن بسفاجا تواصل قوافل العيون الطبية

بعد نجاح القافلة المجانية للعيون بمدينة الغردقة، نظمت اليوم أمانة مدينة سفاجا لحزب مستقبل وطن، بمحافظة البحر الأحمر قافلة أخرى للعيون بالمدينة بالتعاون مع مؤسسة طبية.



قال عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، إن قافلة العيون بسفاجا ستستمر لمدة يومين من ٢٨ إلى ٢٩ من الشهر الجاري، مؤكدا أنها خدمة مقدمة للمواطنين بالمدينة من الحزب وذلك برعاية قطاع جنوب الصعيد.



من جانبه، أشار أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، إلى نجاح قافلة الأمس بالمدينة الغردقة، مضيفاََ توقعه بنجاح القافلة بسفاجا لما لمسه من رغبة جميع المتطوعين في المشاركة الفعالة وخدمة المواطنين، إضافة إلى وعي المواطنين وتنفيذا لتعليمات المنظمين.



وكان حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر قد نظم بالأمس قافلة طبية للعيون بمدينة الغردقة واليوم بمدينة سفاجا ومن المنتظر استمرار القافلة في تقديم الخدمات للمواطنين بسفاجا حتى غد الخميس ٢٩ من نوفمبر.



