محافظ الشرقية: السيسي طالبنا بالقرب من الناس وتقديم خدمات مباشرة لهم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يعاني في المحافظة من أزمة الطرق الداخلية، وتوفير مواصلات جيدة تسهل على المواطنين حياتهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه في اليوم التالي لحلف اليمين فضل النزول للشارع والاستماع للمواطنين، لأن ما نقرأه في التقارير يختلف عما نسمعه ونراه.

ولفت "غراب"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من المحافظين الجدد بعد حلف اليمين القرب من الناس وتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، لأن التواجد مع الناس سيجعل المسؤول يضع التقرير بشكل صحيح.

وتابع: "نستوعب الكل ونتعامل ونحل مشاكل كل المواطنين وأنا تربيت على خدمة الناس، وعلى الشخصية القيادية اتخاذ القرار السريع واستيعاب المواطنين".