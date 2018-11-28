محافظ الشرقية: فضّلت النزول للشارع والاستماع للمواطنين من اليوم التالي لحلف اليمين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تشرف بتولي منصب محافظ الشرقية لخدمة أهالي المحافظة، مضيفا أنه عندما جرى تكليفه "الناس قالت له المنصب صعب أنت جيت ليه؟".

واستطرد غراب، في حواره مع الدكتور محمد الباز، مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التعداد السكاني 7 ملايين و300 ألف نسمة، والوافدين تتخطى الـ8 ملايين مواطن.

وأشار غراب، إلى أنه في اليوم التالي لحلف اليمين فضلت النزول للشارع والاستماع للمواطنين لأن ما نقرأه، في التقارير، يختلف عما نسمعه ونراه.