القومي للسينما يحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة (صور)

شارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل بفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأطفال ذوى القدرات الخاصة، والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، داخل ملاعب مستشفى الدكتور جمال ماضى أبو

العزايم بالعاشر من رمضان.



وشارك بالحفل ما يقرب من ٤٠٠ طفل من ذوى القدرات الخاصة وشمل الاحتفال فقرات فنية واستعراضية ومسابقات رياضية لذوي القدرات الخاصة وفقرات فنية تم خلالها دمج ذوي القدرات الخاصة مع الاطفال الأسوياء.



كما شارك بالحفل ٢٥ مؤسسة وجمعية معنية بذوي القدرات الخاصة من كل من محافظة القاهرة الإسكندرية والجيزة والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية.