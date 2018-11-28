إطلاق برنامج دعم تطوير اللغة الفرنسية فى مصر

أطلق السفير فرنسا ستيفان روماتيه، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، برنامج "دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر"(ADEFE) خلال حفل تم تنظيمه بمقر الوزارة، أمس الثلاثاء.



يشار إلى أن مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر هو تدعيم الفرنكفونية والتعدد اللغوي في مصر، والارتقاء بجودة تعليمها كأحد اللغات الأجنبية التي تُدرس بالمدارس الحكومية، وإعداد مناهج دراسية ابتكارية، ففرنسا تستثمر 322 ألف يورو في سياق برنامج الإصلاحات المصرية Education 2.0 الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم، وتدريب 300 معلمًا ومنسقا تعليميا مصريا على صعيد تعليم اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى برنامج مُقدم في خدمة 2.75 مليون طالب مصري يتعلمون الفرنسية في المدارس الحكومية.



الجدير بالذكر أن اليوم إذا ما كان تعلم اللغة الإنجليزية بات ضرورة في سوق العمل، فإن إتقان اللغة الفرنسية يمثل ميزة حقيقية لأنها أصبحت ثالث لغة مستخدمة في مجال الأعمال بعد الإنجليزية والصينية، وهي لا تتوقف عن تحقيق تقدم في ظل وجود 300 مليون فرنكفوني حول العالم، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 700 مليون في 2050، مما يجعل من اللغة الفرنسية ثالث لغة مستخدمة في العالم.