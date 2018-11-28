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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:49 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر اليوم والقناة الناقلة الان الشوط الثاني

ليفربول وباريس سان
ليفربول وباريس سان جيرمان
الدستور
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يسعى ليفربول التعويض بخسارة هدف أحرزه باريس سان جيرمان خلال الشوط الأول من المباراة القائمة حاليا على ملعب حديقة الأمراء مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الباريسي والريدز يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاستضافة ليفربول الإنجليزي، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "حديقة الأمراء".

ويأمل الفريق الباريسي في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على حجز إحدى بطاقات العبور للدور ثمن النهائي من البطولة، حيث ستعقد الهزيمة حساباتهم بشكلٍ كبير.

وسوف نقدم لك عزيزي القارىء عبر التقرير التالي موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، من أجل أن تكون في قلب الحدث ودائم الإطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص الرياضة والمسابقات الأوروبية.



وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، يوم الأربعاء على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، عبر قناة "beIN Sports 1" بتعليق التونسي عصام الشوالي.

وكان ليفربول قد نجح في حصد النقاط الثلاث بفوزه في لقاء الذهاب من مباريات المجموعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد".

ويأمل النادي الباريسي في أن يكون الثنائي نيمار وكيليان مبابي في كامل لياقتهما، بعد تعرضهما للإصابة مع منتخباتهم في الاستحقاقات الدولية الأخيرة، لكن المدرب الألماني توماس توخيل قد أشار إلى أن الثنائي سيكون جاهزًا للمباراة.

في المقابل تحوم الشكوك في ليفربول حول إمكانية مشاركة المدافع الشاب جوي غوميز، بالإضافة إلى آدم لالانا لاعب وسط الفريق، والذي غاب عن المباراة الأخيرة في الدوري.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي نابولي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط متخلفًا بفارق الأهداف، بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل فريق النجم الأحمر المجموعة برصيد 4 نقاط.

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