تعرف على تفاصيل مبادرة العرس الجماعي العربي بالإمارات

قال جمال عبيد البحري، رئيس منظمة الأسرة العربية، إن مباردة العرس العربي الجماعي لتسهيل الزواج والارتباط الأسري والمقرر انطلاقها في 15 ديسمبر الجاري والتي تحتضنها الإمارات، تأتي في ختام "عام زايد" بدولة الإمارات باعتبارها من أوائل الدول التي نظمت عرس جماعي في عام 1990.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الإمارات أقامت سلسلة من الأعراس الجماعية، بهدف توجيه رسالة للعالم العربي بأهمية الترابط الأسري.

وذكر أن أغلب الشباب المتزوجين في هذه المبادرة هم من جنسيات متعددة مصرية وإماراتية وسودانية، وكلهم مولودون في الإمارات.