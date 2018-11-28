شاهد الان البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين اليوم الأربعاء كورة ستار





تشهد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم لقاء القمة فى المجموعة الثالثة حيث تبث مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء .

ويسعى رفاق محمد صلاح لإقتناص أول فوز خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، حيث لم ينجح ليفربول في تحقيق أى إنتصار خارج الديار حيث خسر من رد ستار الصربي بهدفين دون رد وخسر من نابولي الإيطالي بهدف دون رد.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة المجموعة الثالثة، حصد الست النقاط على ملعبه بالفوز على باريس (3-2) وريد ستار (4-0)، لكنه خسر المباراتين اللتين خاضهما خارج ملعبه أمام نابولي في إيطاليا (1-0) وأمام ريد ستار في صربيا (2-0)، ولم يسبق للفريق الإنجليزي الهزيمة في ثلاث مباريات على التوالي خارج ملعبه في دور المجموعات للمسابقة القارية عبر التاريخ.

تشهد المجموعة حسبة معقدة بين الفرق الأربعة حيث يحتل ليفربول صدارة المجموعة بالتساوى مع نابولي الإيطالي بست نقاط لكل منهما، ويأتي باريس سان جيرمان خلفهما بفارق نقطة واحدة ورصيد خمس نقاط ويتذيل رد ستار الصربي ترتيب المجموعة بأربع نقاط، ليصبح لكل فرق المجموعة فرص قوية للصعود .

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء.

من المنتظر أن يبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وسينقل موقع البوابة نيوز، البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا على الهواء بالإضافة لنقل المباراة عبر قناة BIEN SPORT صاحبة حقوق البث .

ليفربول لن يخوض مواجهه سهله حيث لم يخسر سان جيرمان أي مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن بعد مرور 14 جولة، كما يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة أمام ليون صاحب المركز الثاني.

ولم يعرف الفريق الباريس طعم الهزيمة في آخر 20 مباراة على ملعبه في دور المجموعات، محققًا الفوز في 15 مباراة والتعادل في خمس مناسبات.

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول اليوم الأربعاء.



