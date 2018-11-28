القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:35 م

عاجل.. الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك ليفربول .. التغطية المباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

عاجل.. الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك ليفربول .. التغطية المباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول

مشاهدة ليفربول ضد
مشاهدة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
dostor.org/2415259

عاجل.. الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك ليفربول .. التغطية المباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول


انطلقت منذ لحظات صافرة بداية اللقاء الناري بين ليفربول وباريس سان جيرمان، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول فيما يسعى باريس سان جيرمان للانتقام من ليفربول صلاح والإطاحة به خارج منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم الدستور خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان والتغطية الحصرية لقمة دوري الأبطال لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يوتيوب

مشاهدة مباراه ليفربول مباشر الان

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان عبر يوتيوب

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة اونلاين

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر يوتيوب

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر اون لاين

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت

liverpool vs psg

 

 

اقرأ أيضًا
منذ 11 دقائق

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة

منذ 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت

منذ ساعة الا ربع

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

منذ ساعة

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة

الآن

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي

أبوالعينين: بدأت من الصحراء.. وراهنت على الشباب ونجحت بهم

وزير الخارجية السوداني يستقبل "شكري" بمطار الخرطوم

النائب العام يستقبل وفد نيابة روما لمتابعة تحقيقات مقتل ريجيني

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ads
كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

حكاية في صورة.. شجرة الجميز

مباريات
الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎