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فن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:34 م

ليلى علوي إخوانية تتزوج سرًا بـ"التاريخ السري للكوثر"

ليلى علوي
ليلى علوي
محمد مجدي
dostor.org/2415258

قاربت الفنانة ليلى علوي من إنهاء تصوير أحداث فيلمها الجديد "التاريخ السري للكوثر"، والتي تعود من خلاله للسينما بعد غياب ثلاثه أعوام منذ آخر أعمالها السينمائية "الماء والخضرة والوجه الحسن" 2016، ولاقت خلاله إشادات عديدة بعد عرضه في أكثر من مهرجان دولي.

وعلم "الدستور" أن النجمة ليلى علوي تجسد شخصية الدكتورة خديجة الإخوانية وهي شخصية عنيدة ومتشددة للدين بشكل غير طبيعي، وبها حالة من التعصب الديني الشديد، الذي يجعلها تسبب المشاكل لكل من حولها، وخلال الأحداث تدخل ليلى علوي في قصة حبة مع الفنان فراس سعيد وهو شخص ثورجي ضد أفكارها تمامًا، إلا أنهما يدخلان في قصة حب ضد أهدافهما السياسية، ليضطر الثنائي إلى الزواج سرًا، حتى لا يدخلا في صراعات مع جماعتهما السياسية.

ويتناول العمل في إطار من الدراما الاجتماعية السياسية، الفترة ما بين ثورة يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، حيث يناقش بعض القضايا التى ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، وقد حدد مخرجه محمد أمين موعد طرحه بموسم منتصف العام الدراسي.

وقابل الفيلم العديد من المشاكل الإنتاجية، والتي جعلته يتوقف أكثر من مرة خاصة خلال ما قبل رمضان الماضي، إلا أنه عاد من جديد إلى لوكيشنات التصوير مرة أخرى وهو من بطولة زينة، ليلى علوي، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

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