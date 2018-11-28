التصريح بدفن جثة فتاة قتلت برصاص مجهول في المرج

صرحت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بدفن فتاة لقيت مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري بالوجه على يد شاب مستقلا دراجة بخارية بمنطقة المرج.



كان مستشفى اليوم الواحد استقبل فتاة تدعى "ياسمين" وتبلغ من العمر 18 عاما، مصابة بطلق ناري في الوجه، وبعد مكوثها بالمستشفى لبضع ساعات لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.



وأمرت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها بعد انتهاء الصفة التشريحية لها.



بدأت الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأهالي بمصرع فتاة بطلق نارى على يد شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب باستقلال دراجة نارية، وقام بقتل فتاة باستخدام سلاح نارى وفر هاربا.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

