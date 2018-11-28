"7 غرز".. طبيب "بيراميدز" يكشف تفاصيل إصابة كينو

أكد محمد علام، طبيب فريق نادي بيراميدز، أن البرازيلي كينو، سيعود للتدريبات بشكل طبيعي خلال 72 ساعة، بعد الإصابة التي تعرض لها إثر تحطم زجاج أحد أبواب ملعب بتروسبورت، عقب انفعال أحمد سامي مدرب النجوم بعد المباراة.



وقال طبيب بيراميدز في تصريحات لقناة "أون سبورت": "أثناء خروج كينو من أرض الملعب، تعرض للإصابة بجروح قطعية في الركبة والكوع وأعلى الساعد".



وأضاف: "كينو احتاج لـ3 غرز في الركبة، وغرزتين في الكوع ومثلهما في الساعد، سيتم التغيير عليها باستمرار في الأيام المقبلة، وخلال أسبوع سوف ينتهي الأمر، وسيعود للتدريبات خلال 72 ساعة".



ونجح بيراميدز في الفوز على النجوم بثنائية نظيفة ضمن الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.