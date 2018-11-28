بث مباشر .. مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، نظيره ليفربول الإنجليزي، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، ضمن الجولة الخامسة من المجمةعة الثالثة على ملعب حديقة الأمراء.





ويقود ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح، حيث يحتل "الريدز" المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط خلف نابولي الإيطالي، الذي يمتلك نفس الرصيد، لكن يتفوق نابولي في المواجهات المباشرة، بينما يأتي باريس سان جيرمان ثالثا برصيد 5 نقاط.



