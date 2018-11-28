القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
القبلة
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:27 م

جابر طايع نائبًا عن وزير الأوقاف في احتفالية اليوم الوطني للإمارات

جابر طايع نائبًا
أميرة العناني
dostor.org/2415250

أناب الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول وزارة الأوقاف، عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحضور احتفالية سفارة دولة الإمارات باليوم الوطني.

وأكد وكيل أول وزارة الأوقاف، عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين، مشيرًا إلى أن قوة العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ان الشعبان تربطهما علاقة ود واحترام.

ويأتي الاحتفال بمناسبة اقتراب ذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

موضوعات متعلقة

أسبوع "إماراتى- صينى" بأبوظبى احتفاء بزيارة "جين بينج"

الرئيس الصيني يبحث في الإمارات سبل تعزيز العلاقات

محمد بن راشد ينعى "فتاة العرب": فقد الوطن رمزًا كبيرًا فى الشعر

"زايد فى قلوب المصريين" احتفالية كبرى بالأهرام أكتوبر المقبل

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 6 ساعات

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

منذ شهر

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس حكماء المسلمين

منذ أكثر من شهرين

مفتش بـ«أوقاف الدقهلية»: شقيق محمد حسان قطع سلك ميكروفون مسجد

منذ 3 شهر

الزاهد.. المفتي الذي لا تعرفونه

منذ 4 شهر

سعد الدين الهلالي: "الطلاق الشفوي" يدمر المجتمع (حوار)

منذ 4 شهر

وزير الأوقاف يكشف عن سبب إغلاقه الزوايا فى صلاة الجمعة

الآن

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي

أبوالعينين: بدأت من الصحراء.. وراهنت على الشباب ونجحت بهم

وزير الخارجية السوداني يستقبل "شكري" بمطار الخرطوم

النائب العام يستقبل وفد نيابة روما لمتابعة تحقيقات مقتل ريجيني

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ads
كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

حكاية في صورة.. شجرة الجميز

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎