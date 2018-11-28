جابر طايع نائبًا عن وزير الأوقاف في احتفالية اليوم الوطني للإمارات

أناب الشيخ جابر طايع يوسف، وكيل أول وزارة الأوقاف، عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لحضور احتفالية سفارة دولة الإمارات باليوم الوطني.



وأكد وكيل أول وزارة الأوقاف، عمق العلاقات التي تربط بين الدولتين، مشيرًا إلى أن قوة العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ان الشعبان تربطهما علاقة ود واحترام.



ويأتي الاحتفال بمناسبة اقتراب ذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عامًا إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

