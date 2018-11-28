لماذا لم تغن شادية "اسم مصر" في حفل النادي الأهلي؟

رفضت الفنانة "شادية" أن تغني أغنية "اسم مصر" التي كتبها الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور، ولحنها بليغ حمدي، لكنه تركها وسافر للخارج، وترك النوت الموسيقية للحن، ولم يحضر ولو "بروفة" واحدة للأغنية.



وكانت "شادية" سعيدة للغاية بالأغنية ولحنها، فقبل أن يتركها "بليغ" ويسافر، حدثها عن نيته في استخدام مجموعة"الربابات" بدلًا من "الكمنجات"، وكيف كان سيعتمد في اللحن على "النايات" والصورة الموسيقية التي تمس الوتر الشجي في قلب كل مصري -حسبما نُشر في المصور - 29 أغسطس 1980-

ورفضت"شادية" أداء الأغنية أمام الجمهور في حفل احتفال النادي الأهلي ببطولة الدوري وقتها، وغنَت أغنيات "يا حبيبتي يا مصر"، "يا حسن يا خولي الجنينة" و"رحلة العمر".



ولم تكتمل الأغنية بين"شادية" و"بليغ" صديق طفولتها وملحن الأغنية.



