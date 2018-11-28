القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:24 م

بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان جودة HD ليفربول وباريس سان جيرمان

بث مباشر ليفربول
الدستور
dostor.org/2415248

يقدم موقع الدستور الرياضي خدمة بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة Salah بث مباشر اليوم HD مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان جودة HD ليفربول وباريس سان جيرمان | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان لايف مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا لايف خدمة سيكون عشانق الكرة العالمية مع مباراة مثيرة للغاية، عندما يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره باريس جيرمان مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر نوفمبر لعام 2018 وذلك فى بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تعتبر مباراة هامة ونارية والجميع ينتظرها منذ أيام كثيرة.

‏مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر hd‏ ليفربول vs ياريس سان جيرمان LIVE HD يلا شوت الجديد محمد صلاح الآن.. بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم 28/11/2018 في دوري أبطال اوروبا ليفربول وباريس سان جيرمان.. مشاهده مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر, البث المباشر مباراة ليفربول اليوم دوري ابطال اوروبا 28-11-2018 كورة لايف بث يوتيوب يلا شوت الجديد , Liverpool vs Paris مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان و نابولي بث مباشر اليوم 28/11/2018 في دوري ... في دوري أبطال أوروبا كان آخرها هزيمته أمام ليفربول بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا

ستقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة الثانية عشرة صباحاً، والقنوات الناقلة لعرض مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان على قنوات Bein Sport HD 1، ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نابولي، فيما يحتل سان جيرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ريد ستار بلغراد الصربي.

ورغم قدرة ليفربول على شق طريقه نحو دور 16، لم يظهر الفريق حتى الآن المستوى المتميز الذي تمتع به في الموسم الماضي، وحقق ليفربول الفوز في المباراتين اللتين خاضهما على ملعبه في هذه المجموعة، حيث تغلب على سان جيرمان (3-2)، وسحق ريد ستار (4-0)، لكنه خسر المباراتين اللتين خاضهما خارج ملعبه، وكان منهما الهزيمة الصادمة (0-2) أمام ريد ستار.

وتأهل ليفربول لنهائي البطولة في الموسم الماضي من خلال أداء إنسيابي دفع المتابعين إلى الإشادة بهذا الفريق تحت قيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب، وقدم ليفربول نفس المستوى في العديد من مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه لم يقدمه حتى الآن في دوري الأبطال، فلم يسدد أي كرة على المرمى خلال المباراة التي خسرها أمام نابولي، كما منح ريد ستار أول فوز له في دوري الأبطال منذ (26 عاماً).

شاهد الأن البث المباشر مباراة ليفربول وباريس من هنا..

اقرأ أيضًا
منذ 11 دقائق

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة

منذ 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت

منذ ساعة الا ربع

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

منذ ساعة

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة

الآن

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي

أبوالعينين: بدأت من الصحراء.. وراهنت على الشباب ونجحت بهم

وزير الخارجية السوداني يستقبل "شكري" بمطار الخرطوم

النائب العام يستقبل وفد نيابة روما لمتابعة تحقيقات مقتل ريجيني

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ads
كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

حكاية في صورة.. شجرة الجميز

مباريات
الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎