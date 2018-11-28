إيطاليا تعتقل لبنانيًا خطط لتنفيذ هجوم إرهابي بالجمرة الخبيثة

أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية، اليوم الأربعاء، لبنانيا، للاشتباه بتخطيطه لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مواد سامة في بلدة ماكومر بمنطقة سردينيا.



وقال فيدريكو كافييرو دي راهو، رئيس الادعاء المعني بمكافحة الإرهاب للصحفيين اليوم: "كان يخطط لهجوم بالريسين والجمرة الخبيثة".



وألقت الشرطة القبض على أمين، وهو مهاجر شرعي متزوج وله ثلاثة أطفال، اليوم، بعد خروجه من منزله في ماكومر، وكانت الشرطة تراقب أمين منذ سبتمبر الماضي بعد إخطار من السلطات اللبنانية التي كانت اعتقلت أحد أقاربه بعد محاولته وضع مواد سامة في خزان مياه يستخدمه الجيش.



وأكد مسئول بالشرطة الإيطالية، أن أمين سعى لشراء مواد سامة عبر الإنترنت لكن لم يتضح بعد ما إذا كان نجح في ذلك، حيث عثرت السلطات على معلومات عن المواد السامة وتنظيم "داعش" الإرهابي على هاتفه المحمول.