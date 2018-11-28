فيديو.. الباز يناشد الأمن: "احموا سعد الهلالي من فلول الأزهر"

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سحب البلاغات التي تقدم بها للنائب العام ضد من هاجموه بسبب تصريحاته عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأوضح الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه كما أن الأزهر أصدر بياان أكد فيه على ضرورة الرد على المختلفين بالحجة والنقاش، فيجب أن يظل اختلاف الدكتور سعد الهلالي، بالحوار والرأي، وأن تظل مساحتنا هي مساحة التفكير والرأي.

وطالب الباز أمن جامعة الأزهر بالانتباه جيدا، وحماية الدكتور سعد الدين الهلالي ممن ووصفهم "بفلول الأزهر"، الذين اعتادوا التكفير والعنف والهجوم خاصة وأن الدكتور سعد الهلالي له محاضرة غدا في الجامعة.