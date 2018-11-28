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الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:21 م

محافظ الشرقية ساخرا: الموظف دائما "على حق".. وأنا غلطان أنني بيفتش عليه

محافظ الشرقية ساخرا:
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2415243

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن شباب الأطباء يتعرضون للظلم بسبب الرواتب الضعيفة ويجب دعم رواتبهم، ولكن من الناحية الأخرى هناك سوء توزيع للأطباء في المستشفيات بالقرى.

وروى "غراب"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، قصة طريفة دارت بينه وبين موظف بالوحدة الصحية في إحدى القرى، قائلا: "دخلت وحدة صحية، ولقيت موظف جاي الساعة 9.30 وهو موعد عمله 8 صباحًا، ولما سألته جاي متأخر ليه قالي كان عندي حالة وفاة، وقالي مش عاجبك، قلتله أيوه مش عاجبني وأنت محول للتحقيق ومفصول، وأنا المحافظ".

وواصل: "عندنا فجوة فيما لدينا من أرقام وبين أرض الواقع، ودايما الموظف المصري يحاول لما أسأله عن تأخره عن موعد عمله دايما يكون على حق، والمفروض أنا اللي غلطان عشان جيت أفتش في الوقت ده".

 

 

 

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