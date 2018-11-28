القاهرة : الأربعاء 28 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
07:18 م

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان| بث مباشر لأهم مباريات اليوم 28/11/2018| مشاهدة مباراة ليفربول liverpool vs psg في دوري أبطال أوروبا
الكابتن
الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 10:19 م

PSG شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين اليوم الأربعاء شوت liverpool

PSG شاهد البث المباشر
dostor.org/2415241



تشهد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم لقاء القمة فى المجموعة الثالثة حيث تبث مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أون لاين فى العاشرة مساء اليوم الاربعاء .

ويسعى رفاق محمد صلاح لإقتناص أول فوز خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، حيث لم ينجح ليفربول في تحقيق أى إنتصار خارج الديار حيث خسر من رد ستار الصربي بهدفين دون رد وخسر من نابولي الإيطالي بهدف دون رد.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة المجموعة الثالثة،  حصد الست النقاط على ملعبه بالفوز على باريس (3-2) وريد ستار (4-0)، لكنه خسر المباراتين اللتين خاضهما خارج ملعبه أمام نابولي في إيطاليا (1-0) وأمام ريد ستار في صربيا (2-0)، ولم يسبق للفريق الإنجليزي الهزيمة في ثلاث مباريات على التوالي خارج ملعبه في دور المجموعات للمسابقة القارية عبر التاريخ.

تشهد المجموعة حسبة معقدة بين الفرق الأربعة حيث يحتل ليفربول صدارة المجموعة بالتساوى مع نابولي الإيطالي بست نقاط لكل منهما، ويأتي باريس سان جيرمان خلفهما بفارق نقطة واحدة ورصيد خمس نقاط ويتذيل رد ستار الصربي ترتيب المجموعة بأربع نقاط، ليصبح لكل فرق المجموعة فرص قوية للصعود .

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء.

من المنتظر أن يبدأ البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وسينقل موقع البوابة نيوز، البث المباشر لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان فى دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا على الهواء بالإضافة لنقل المباراة عبر قناة BIEN SPORT صاحبة حقوق البث .

ليفربول لن يخوض مواجهه سهله حيث لم يخسر سان جيرمان أي مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن بعد مرور 14 جولة، كما يتصدر جدول ترتيب المسابقة بفارق 15 نقطة أمام ليون صاحب المركز الثاني.

ولم يعرف الفريق الباريس طعم الهزيمة في آخر 20 مباراة على ملعبه في دور المجموعات، محققًا الفوز في 15 مباراة والتعادل في خمس مناسبات.

شاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وليفربول اليوم الأربعاء.

 


اقرأ أيضًا
منذ 13 دقيقة

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة

منذ 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت

منذ ساعة الا ربع

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

منذ ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

منذ ساعة

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة

الآن

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي

أبوالعينين: بدأت من الصحراء.. وراهنت على الشباب ونجحت بهم

وزير الخارجية السوداني يستقبل "شكري" بمطار الخرطوم

النائب العام يستقبل وفد نيابة روما لمتابعة تحقيقات مقتل ريجيني

ads
الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان بث مباشر| Yalla Shoot

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

ads
كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

حكاية في صورة.. شجرة الجميز

مباريات
الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎