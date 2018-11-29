القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
الأبراج اليوم
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:07 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29/ 11/ 2018

الأبراج
الأبراج
نور أيمن
dostor.org/2415190

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الخميس، الموافق 29/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي

برج الحمل
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية.
صحيًا: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجددًا لاتباع حمية قاسية.

برج الثور
مهنيًا: يستفيد أحد الزملاء من الصعوبات التي تواجهها ليبرز نفسه أمام المسؤولين.
عاطفيًا: تعاكس الظروف تقدّمك من شخص يثير إعجابك، لا تقلق الأيام المقبلة لمصلحتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

برج الجوزاء
مهنيًا: تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالًا كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردودًا يرضي طموحك.
عاطفيًا: لا تستشر أيًا من أصدقائك في أمورك العاطفية لأن هذا الأمر يعنيك وحدك فقط.
صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة إلى ذلك.


برج السرطان
مهنيًا: تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك.
عاطفيًا: مضى على علاقتك بالشريك مدة طويلة حان الوقت للارتباط رسميًا والاستقرار معًا.
صحيًا: لا تتذمّر من الواجبات المفروضة عليك طبيًا، فهي مفيدة لك على المدى المنظور.


برج الأسد
مهنيًا: يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع.
صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.


برج العذراء
مهنيًا: خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيدًا من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك.
عاطفيًا: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك حول العلاقة العاطفية، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك.
صحيًا: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول ما يضرّ بصحتك.


برج الميزان
مهنيًا: تثقل المسؤوليات وتكثر التحديات فما عليك إلا العمل بعيدًا عن الأنظار؛ حاذر النزاعات والمواجهات ولا تذهب إلى موعد لا تعرف خباياه.
عاطفيًا: كن مستعدًا لمرحلة عاطفية أكثر تطوّرًا مع الشريك، وستبدأ بوادرها بالظهور قريبًا جدًا.
صحيًا: ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.


برج العقرب
مهنيًا: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك.
عاطفيًا: العصبية الزائدة لا تفيد في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد، عندها قد تفقد القدرة على السيطرة مجددًا.
صحيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.


برج القوس
مهنيًا: تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك.
عاطفيًا: ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد سوء التفاهم الذي فرض نفسه أخيرًا.
صحيًا: على الرغم من تمتعك بصحة جيدة، وهذه نعمة، عليك الخضوع لبعض الفحوص للاطمئنان أكثر.


برج الجدي
مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريبًا تحصد ثمار تعبك.
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها.
صحيًا: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع.


برج الدلو
مهنيًا: تكون مضطرًا هذا اليوم إلى التحفّظ قليلًا في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع.
عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب الحبيبان مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة.
صحيًا: لا تزال مضاعفات العوارض التي أصابتك أخيرًا ماثلة أمام عينيك، انتبه لصحتك جيدًا.


برج الحوت
مهنيًا: يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعدًا أو سفرًا، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم.
عاطفيًا: يختبر القدر علاقاتك العاطفية ويضعها على المحكّ، إنتبه الوضع دقيق جدًا.
صحيًا: خطط للقيام برحلات ترفيهية أسبوعية في أحضان الطبيعة تعود بالفائدة على وضعك الصحي والنفسي.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

من برجها.. دليلك الشامل للتعامل مع حماتك

منذ 10 شهر

كيف تتعامل مع المواقف المحرجة؟.. اعرف من برجك

منذ 10 شهر

«صابر ع اللي بيجرالي».. أبراج بتستحمل كتير

الآن

بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 شخصًا إثر تصام سيارتين بالوادى الجديد

اتهام إيفانكا ترامب بخرق "قوانين فيدرالية"

أسعار الخضار اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

بالصور.. سعاد ماسى تشعل مسرح "الماركى"

ads
الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات دورى أبطال أوروبا والأندية المتأهلة لدور الـ16‎

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

التحرى عن سيدة جمعت بين زوجين فى وقت واحد بحلوان

حقيقة زواج أحمد عز سرًا من منى مكاوى

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

المنوفية الأزهرية تحصد المركز الثالث فى الجمباز على الجمهورية

طلاب شريعة وقانون "طنطا" في زيارة خاصة لأزهر القاهرة

اتحاد طلاب جامعة الفيوم يبدأ أولى مهامه بـ "مشاكل الكليات"

الجيزة تغلق عددًا من مراكز الدروس الخصوصية

الأمصار

أمريكا تنصف ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

الديمقراطيين يختارون نانسي بيلوسي لرئاسة الكونجرس

ملك الأردن: الاستيطان الإسرائيلي عائق للسلام

اعتقال لبناني في إيطاليا بسبب تخطيطه لهجوم بمواد سام

تونس تحصل على قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

قرصنة "البيانو" الوحيد فى غزة

حكاية فى صورة.. "مين ميحبش فاطمة"

حكاية في صورة.. يا حلاوة الكرنب

الصحة

النوم الإضافي قد يزيد من معاناة النساء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎