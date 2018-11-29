حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 29/ 11/ 2018
قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الخميس، الموافق 29/ 11/ 2018، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي
برج الحمل
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا وتعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية.
صحيًا: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجددًا لاتباع حمية قاسية.
برج الثور
مهنيًا: يستفيد أحد الزملاء من الصعوبات التي تواجهها ليبرز نفسه أمام المسؤولين.
عاطفيًا: تعاكس الظروف تقدّمك من شخص يثير إعجابك، لا تقلق الأيام المقبلة لمصلحتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.
برج الجوزاء
مهنيًا: تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالًا كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردودًا يرضي طموحك.
عاطفيًا: لا تستشر أيًا من أصدقائك في أمورك العاطفية لأن هذا الأمر يعنيك وحدك فقط.
صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة إلى ذلك.
برج السرطان
مهنيًا: تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك.
عاطفيًا: مضى على علاقتك بالشريك مدة طويلة حان الوقت للارتباط رسميًا والاستقرار معًا.
صحيًا: لا تتذمّر من الواجبات المفروضة عليك طبيًا، فهي مفيدة لك على المدى المنظور.
برج الأسد
مهنيًا: يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع.
صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.
برج العذراء
مهنيًا: خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيدًا من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك.
عاطفيًا: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك حول العلاقة العاطفية، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك.
صحيًا: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول ما يضرّ بصحتك.
برج الميزان
مهنيًا: تثقل المسؤوليات وتكثر التحديات فما عليك إلا العمل بعيدًا عن الأنظار؛ حاذر النزاعات والمواجهات ولا تذهب إلى موعد لا تعرف خباياه.
عاطفيًا: كن مستعدًا لمرحلة عاطفية أكثر تطوّرًا مع الشريك، وستبدأ بوادرها بالظهور قريبًا جدًا.
صحيًا: ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.
برج العقرب
مهنيًا: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك.
عاطفيًا: العصبية الزائدة لا تفيد في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد، عندها قد تفقد القدرة على السيطرة مجددًا.
صحيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.
برج القوس
مهنيًا: تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك.
عاطفيًا: ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد سوء التفاهم الذي فرض نفسه أخيرًا.
صحيًا: على الرغم من تمتعك بصحة جيدة، وهذه نعمة، عليك الخضوع لبعض الفحوص للاطمئنان أكثر.
برج الجدي
مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريبًا تحصد ثمار تعبك.
عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها.
صحيًا: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع.
برج الدلو
مهنيًا: تكون مضطرًا هذا اليوم إلى التحفّظ قليلًا في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع.
عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب الحبيبان مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة.
صحيًا: لا تزال مضاعفات العوارض التي أصابتك أخيرًا ماثلة أمام عينيك، انتبه لصحتك جيدًا.
برج الحوت
مهنيًا: يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعدًا أو سفرًا، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم.
عاطفيًا: يختبر القدر علاقاتك العاطفية ويضعها على المحكّ، إنتبه الوضع دقيق جدًا.
صحيًا: خطط للقيام برحلات ترفيهية أسبوعية في أحضان الطبيعة تعود بالفائدة على وضعك الصحي والنفسي.