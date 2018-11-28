كورة لايف| كورة ستار| بث مباشر لمباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان| كورة اون لاين yalla shoot مباراة Liverpool اليوم HD

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liverpool vs psg ،حيث يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح مع باريس سان جيرمان في مواجهة منالعيار الثقيل ضمن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباراة مرتقبة

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

مشاهدة مباراة ليفربول (محمد صلاح) وباريس سان جيرمان موعدك معها سيكون يوم الاربعاء 28أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مكة المكرمة 21.00 بتوقيت القاهرة وستبثعلى قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة بتعليق الزميل رؤوف خليف، وسيسبق المواجهةاستوديو تحليلي خاص،بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة لايف ليفربول وباريس سانجيرمان تويتر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان تويتر مباراة ليفربول وباريس سانجيرمان بدون تقطيع تشكيل ليفربول وباريس سان جيرمان تشكيله ليفربول وباريسسان جيرمان ماتش ليفربول وباريس سان جيرمان بدون تقطيع.

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مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر

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